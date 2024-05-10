Россиянин оказался в числе задержанных во время протестов в Грузии | 360°

Мир 10 мая 2024, 18:45 Россиянин оказался в числе задержанных во время протестов в Грузии Парламент Грузии: россиянина задержали во время протестов в Тбилиси Nicholas Muller / Global Look Press

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Среди задержанных в ходе беспорядков в Тбилиси оказался россиянин. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Папуашвили, задержанные вредили полицейским и государственной собственности.

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«Один из них — это гражданин России», — сказал он.

Грузинские силовики еще не установили личность россиянина.

МВД Грузии сообщило, что 16 апреля демонстрант бросил в правоохранителей какой-то предмет, из-за чего пострадал один из полицейских. Второй участник акции протеста в тот же день нанес повреждения патрульному автомобилю.

В начале мая три человека сломали уличные камеры. Шестой демонстрант бросил камень во двор здания грузинского парламента и попал в пожарного.

Массовые акции протеста начались в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. Демонстрация также проходила 9 мая.