Нескольких участников акции против закона об иноагентах задержали в Грузии | 360°

Мир 10 мая 2024, 10:14 Нескольких участников акции против закона об иноагентах задержали в Грузии Полиция Тбилиси задержала нескольких человек после прошедшей протестной акции Nicholas Muller / Global Look Press

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В Грузии полиция задержала несколько человек на стихийной акции протеста. Об этом сообщил «Sputnik Грузия».

Оппозиционного блогера Учи Абашидзе 9 мая арестовали за незаконное хранение оружия. После этого в Тбилиси его сторонники пытались перекрыть проспект Чавчавадзе, который расположен в престижном районе Ваке, а затем устроили шествие к парламенту.

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«За неподчинение полиции задержаны несколько человек», — указали журналисты.

По информации «Интерфакса», собравшиеся не подчинились требованиям полицейских освободить проезжую часть проспекта.

В грузинском парламенте 1 мая приняли во втором чтении закон об иноагентах. В Тбилиси из-за этого начались ежедневные митинги.

Организаторы протестных акций призвали сторонников собраться у здания высшего законодательного органа страны вечером 12 мая. Людей попросили взять с собой спальники и палатки. Утром понедельника протестующие намереваются закрыть депутатам парламентского большинства доступ в зал заседаний: комитет по юридическим вопросам собирается обсудить там в третьем чтении вызвавший возмущения законопроект.