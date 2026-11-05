Сильный ветер едва не унес невесту во время фотосессии в Стамбуле

Свадебная фотосессия на набережной Босфора в Стамбуле едва не закончилась происшествием из-за сильного ветра. Порыв подхватил связку воздушных шаров и потянул невесту в сторону воды, кадры завирусились в социальных сетях.

Девушка едва удерживалась на ногах, пока шары тянули ее за собой. Фотограф успел схватить невесту и удержать ее, не дав упасть или оказаться в воде.

В результате происшествия девушка не пострадала. После случившегося съемку продолжили.

Ранее в Санкт-Петербурге девушка погибла в первую брачную ночь. Ее тело обнаружили под окнами многоэтажного дома. Очевидцы перед этим слышали ругань и крики.