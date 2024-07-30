Невеста погибла в первую брачную ночь в Петербурге

В Санкт-Петербурге голую девушку с татуировками нашли под окнами многоэтажки. Она погибла практически сразу после свадьбы. Об этом сообщило издание 78.ru .

На место прибыли врачи скорой помощи, которые попытались реанимировать новобрачную, но безуспешно. По словам соседей, перед падением девушки они слышали крики и ругань.

Полиция уже выясняет обстоятельства произошедшего.

По информации «Вечернего Санкт-Петербурга», после случившегося на улицу выбежал молодой мужчина. Он и сообщил, что они накануне поженились и отмечали свадьбу дома.

Соседи рассказали, что у пары нередко случались конфликты. Сама погибшая является уроженкой Брянской области, а в Санкт-Петербурге она получила высшее образование, сообщил «Московский комсомолец».

Ранее появилась информация, что семья одной из девушек, погибших при прохождении квеста «Дом ужасов» в Махачкале, простила аниматора.