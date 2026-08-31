Си Цзиньпин заявил, что для поиска пропавших в Тибете используют все возможности
Китай продолжает поиски людей, которые пропали после схода селя в Тибете, заявил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Бишкеке. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
«Китайская сторона прилагает все усилия для поиска пропавших без вести китайских и иностранных граждан», — отметил председатель.
В Тибете 26 августа сошли оползни и началось наводнение. Бедствие распространилось на территории Непала и затронуло Китай.
На 30 августа было известно о 261 пропавшем в Тибете иностранце. Среди них трое граждан России. В Непале в зоне бедствия пропали девять россиян, жертвами стихии стали более 900 человек.