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    Си Цзиньпин заявил, что для поиска пропавших в Тибете используют все возможности

    Huang Wei/XinHua
    Фото: Huang Wei/XinHua/www.globallookpress.com

    Китай продолжает поиски людей, которые пропали после схода селя в Тибете, заявил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Бишкеке. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

    «Китайская сторона прилагает все усилия для поиска пропавших без вести китайских и иностранных граждан», — отметил председатель.

    В Тибете 26 августа сошли оползни и началось наводнение. Бедствие распространилось на территории Непала и затронуло Китай.

    На 30 августа было известно о 261 пропавшем в Тибете иностранце. Среди них трое граждан России. В Непале в зоне бедствия пропали девять россиян, жертвами стихии стали более 900 человек.