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    Число пропавших россиян при паводке в Непале увеличилось

    Посольство РФ: число пропавших после паводка в Непале россиян выросло до девяти

    Liu Tian
    Фото: Liu Tian/www.globallookpress.com

    Число российских граждан, которые числятся пропавшими без вести после разрушительного паводка в Непале, достигло девяти. Об этом ТАСС сообщил советник посольства РФ в Катманду Ринчен Ракшаев.

    По его словам, родственники еще одной пропавшей россиянки обратились в российское диппредставительство 29 августа. Непальские власти временно захоронили часть обнаруженных останков.

    «Перед этим у каждого тела берутся образцы ДНК, чтобы родственники могли впоследствии сопоставить данные для возможной эксгумации», — отметил дипломат.

    Ракшаев добавил, что речь идет прежде всего о телах, которые сильно пострадали в результате стихии. Диппредставительство ранее призвало родственников россиян, не вышедших на связь после паводка, направлять официальные обращения для организации поиска.

    Паводок произошел на севере Непала утром 26 августа — после схода лавины на границе с Китаем. Число погибших в результате бедствия достигло как минимум 788 человек.