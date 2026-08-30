Число пропавших россиян при паводке в Непале увеличилось

Посольство РФ: число пропавших после паводка в Непале россиян выросло до девяти

Число российских граждан, которые числятся пропавшими без вести после разрушительного паводка в Непале, достигло девяти. Об этом ТАСС сообщил советник посольства РФ в Катманду Ринчен Ракшаев.

По его словам, родственники еще одной пропавшей россиянки обратились в российское диппредставительство 29 августа. Непальские власти временно захоронили часть обнаруженных останков.

«Перед этим у каждого тела берутся образцы ДНК, чтобы родственники могли впоследствии сопоставить данные для возможной эксгумации», — отметил дипломат.

Ракшаев добавил, что речь идет прежде всего о телах, которые сильно пострадали в результате стихии. Диппредставительство ранее призвало родственников россиян, не вышедших на связь после паводка, направлять официальные обращения для организации поиска.

Паводок произошел на севере Непала утром 26 августа — после схода лавины на границе с Китаем. Число погибших в результате бедствия достигло как минимум 788 человек.