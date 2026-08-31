Число жертв паводка в Непале превысило 900
Более 900 человек стали жертвами наводнения в Непале, обрушившегося на северные районы на прошлой неделе. Об этом сообщило агентство
Reuters со ссылкой на национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий.
«Найдено 903 тела погибших», — уточнили в ведомстве.
Всего удалось спасти 10 461 человека, почти 4,2 тысячи считаются пропавшими без вести. В списке исчезнувших 592 иностранца. Как минимум 933 сотрудника объектов гидроэнергетики могли оказаться заблокированными в тоннелях.
Накануне советник посольства России в Катманду Ринчен Ракшаев сообщил об увеличении числа пропавших при наводнении в Непале россиян.
Паводок случился утром 26 августа после схода лавины на границе с КНР.