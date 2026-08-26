Сегодня 20:33 Без связи с посольством. Россияне пропали в зоне наводнения в Непале С четырьмя россиянами пропала связь после мощного наводнения в Непале Фото: RSS/XinHua/Global look press / www.globallookpress.com Происшествия

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В зоне масштабного паводка на севере Непала пропали четверо граждан России, сообщила пресс-служба посольства РФ. Еще восемь соотечественников смогли благополучно добраться до безопасного места. Что стало причиной разгула стихии и почему поисково-спасательная операция в Гималаях оказалась такой сложной — разбирался 360.ru.

Резкий подъем воды. Паводок ударил по северу страны Стихия обрушились на северные районы Непала утром 26 августа. В районе Расува уровень воды в реке Бхоте Коши поднялся настолько стремительно, что за считаные часы потоки разрушили объекты в населенных пунктах и повредили гидроэнергетическую инфраструктуру вдоль русла, сообщила India Today. По предварительной версии, бедствие пришло со стороны Тибета. Одновременно стихия затронула бассейн реки Тришули, а в приграничной зоне Непала и Тибета сошли оползни.

Фото: Zhang Ping/XinHua/Global look press / www.globallookpress.com

Сотни пропавших без вести. Спасатели ищут людей в сложных условиях По всему пострадавшему району развернули поисково-спасательные операции. Работу специалистов осложнили дожди, сложный рельеф местности и перебои со связью, из-за которых спасатели не могут быстро получать сведения из отдаленных населенных пунктов. India Today сообщила, что спасатели обнаружили тела не менее 98 погибших. По данным телеканала, бурные потоки унесли около тысячи человек. После оползней на границе Непала и Тибета более 400 человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, под массами грунта и камней на заваленном пограничном переходе также могут оставаться люди.

Фото: Zhang Ping/XinHua/Global Look Press / www.globallookpress.com

Подальше от воды. Жителей призвали покинуть опасные районы Национальное управление Непала по снижению рисков и урегулированию последствий бедствий призвало жителей Расувы, Нувакота, Дхадинга, Горкхи и Читвана не оставаться в опасных местах и перебраться туда, где им ничего не угрожает. Власти закрыли несколько важных дорог: Катманду — Наагдунга, Наагдунга — Дхадинг, Галчи — Тришули, Дхадинг — Муглинг и Муглинг — Нараянгхат. Движение остановили и по мосту Нараяни в районе Нараянгхата. Ограничения ввели, чтобы не допустить новых жертв: из-за осадков и возможных обвалов дороги и мосты до сих пор остаются опасными для транспорта и пешеходов.

Фото: RSS/XinHua/Global Look Press / www.globallookpress.com

Причины — под землей. Оползень могло вызвать землетрясение Официальную версию причин бедствия пока не назвали. Обозреватели Reuters выяснили, что примерно за семь минут до схода селевого потока в этом районе произошло землетрясение магнитудой 4,4. Непальские власти допустили, что подземные толчки могли сорвать лавину, а она, в свою очередь, вызвала резкий подъем воды в реках. Эксперт Международного центра комплексного развития горных районов Цянгун Чжан заявил журналистам, что паводок могла спровоцировать ледово-каменная лавина в районе реки Лхенде на непальской стороне границы.

Фото: RSS/XinHua/Global Look Press / www.globallookpress.com