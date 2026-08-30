После оползня в Тибете пропал 261 иностранец из 23 стран

Три россиянина и 258 иностранцев из 23 стран пропали после оползня в Тибете

Трое граждан России оказались в числе пропавших без вести после мощного оползня в Тибете. Всего в списке числится 261 человек из 23 стран, сообщил на пресс-конференции глава администрации автономии Гама Цзэдэн.

Больше всего пропавших иностранцев приходится на граждан Непала — 104 человека. В списке также числятся 49 граждан Индии, 33 гражданина Латвии и 18 граждан США. Среди пропавших — 15 граждан Великобритании, по шесть граждан Австралии и Канады, четыре гражданина ЮАР.

По три человека числятся пропавшими из Германии, Малайзии и России. Еще по два — из Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Франции и Эстонии. По одному пропавшему зарегистрировали среди граждан Венгрии, Испании, Казахстана, Литвы, Португалии, Украины и Финляндии.

Оползни также сошли на территории Непала. По состоянию на 27 августа общее число пропавших без вести после бедствия в Гималаях оценивали примерно в 1,5 тысячи человек, почти 800 из них составляли иностранцы.