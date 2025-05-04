Си Цзиньпин посетит Россию 7–10 мая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7–10 мая. В эти дни он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным он обсудит ключевые аспекты развития отношений стратегического партнерства и взаимодействия, а также важные вопросы международной и региональной повестки.

«Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов», — уточнили в Кремле.

Лидеры 19 государств официально подтвердили свое намерение участвовать в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава Кубы Мигель Диас-Канель назвал честью возможность быть на Красной площади в День Победы

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что во время парада ВСУ могут устроить провокации. Депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что Украина пытается помешать проведению масштабного международного мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, но посоветовал не бояться посещать Москву 9 Мая. По его словам, даже если будет какая-то попытка совершить террористический акт, она будет пресечена.