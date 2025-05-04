«Любимая Россия». Глава Кубы назвал честью возможность быть на Красной площади в День Победы

Глава Кубы назвал честью возможность побывать на Красной площади в День Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что направляется в Россию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сам глава Кубы сообщил в соцсети Х .

«Через несколько часов мы будем в любимой России, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы над фашизмом и 65-й годовщины восстановления отношений между нашими странами. Куба будет на Красной площади 9 мая. Это большая честь», — написал Мигель Диас-Канель.

Лидеры 19 государств официально подтвердили свое намерение участвовать в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Президент России Владимир Путин лично пригласил глав государств СНГ принять участие в торжественных мероприятиях. Он выразил надежду, что военные подразделения из этих стран смогут присоединиться к шествию на Красной площади.