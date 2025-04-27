Лидеры 19 стран посетят Москву в День Победы

РБК: лидеры 19 государств подтвердили свое участие в параде Победы в Москве

Лидеры 19 государств официально подтвердили свое намерение участвовать в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило РБК.

Российскую столицу 9 мая планируют посетить главы государств СНГ, а также лидеры Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии, КНР и Словакии.

Среди гостей на Красной площади ожидаются президенты Венесуэлы и Вьетнама Николас Мадуро и То Лама, лидер Кубы Мигель Диас-Канель. Также парад Победы посетят председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Главы государств СНГ получили приглашения приехать на парад Победы в Москве лично от президента Владимира Путина. Также не исключается, что американский лидер Дональд Трамп может приехать в Россию в праздничный день. Официального ответа из Белого дома пока не поступало.