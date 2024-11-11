Шольц, по информации журналистов, перед встречей с Рютте в Берлине неофициально высказался против расширения НАТО. Он предложил провести «финляндизацию» — придать Украине нейтральный статус, как у Финляндии во время холодной войны и в течение следующих 30 лет. Публично канцлер пока не выдвинул эту идею из-за отсутствия общей позиции правительства Германии, однако в кулуарах обсуждения уже начались.

«Тот факт, что вариант „финляндизации“ сейчас вообще обсуждается, показывает, насколько далеко дебаты в Европе переместились от мантры „любой ценой для победы Украины“ к более трезвой оценке реалий на местах», — заявил автор статьи.

По его мнению, предложение сделать Украину нейтральной прозвучало слишком поздно. Россия требовала этого в 2022 году, но из-за обещаний Запада усилить поддержку украинское правительство отказалось от стамбульских договоренностей.

Президент России Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» о готовности к переговорам по украинскому вопросу. Однако он призвал выдвигать реалистичные условия.