Шольц предложил остановить конфликт «финляндизацией» Украины
RS: Шольц предложил идею «финляндизации» Украины без членства в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил провести «финляндизацию» Украины, предполагающую отказ от членства в НАТО. Обсуждение такого варианта показало сдвиг общественного мнения на Западе, сообщил журнал Responsible Statecraft.
Шольц, по информации журналистов, перед встречей с Рютте в Берлине неофициально высказался против расширения НАТО. Он предложил провести «финляндизацию» — придать Украине нейтральный статус, как у Финляндии во время холодной войны и в течение следующих 30 лет. Публично канцлер пока не выдвинул эту идею из-за отсутствия общей позиции правительства Германии, однако в кулуарах обсуждения уже начались.
«Тот факт, что вариант „финляндизации“ сейчас вообще обсуждается, показывает, насколько далеко дебаты в Европе переместились от мантры „любой ценой для победы Украины“ к более трезвой оценке реалий на местах», — заявил автор статьи.
По его мнению, предложение сделать Украину нейтральной прозвучало слишком поздно. Россия требовала этого в 2022 году, но из-за обещаний Запада усилить поддержку украинское правительство отказалось от стамбульских договоренностей.
Президент России Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» о готовности к переговорам по украинскому вопросу. Однако он призвал выдвигать реалистичные условия.