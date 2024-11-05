Путин: Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела их

Россия вела переговоры с Украиной в самом начале конфликта и готова к ним. На это указал президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежным послам.

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«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что результатом стал взаимоприемлемый договор, которая украинская сторона парафировала. Однако по совету извне киевский режим в итоге отверг достигнутые договоренности.

Аналитик журнала National Interest Харрисон Касс отмечал, что Украине необходимо вести мирные переговоры с Россией, поскольку она неспособна самостоятельно производить оружие и эффективно использовать западную помощь.