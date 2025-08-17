Шесть полицейских пострадали на протестах в Сербии в субботу

МВД Сербии: на протестах в субботу пострадали шесть полицейских

В ходе уличных протестов и демонстраций в Сербии в субботу пострадали шестеро полицейских. Об этом сообщил глава МВД республики Ивица Дачич, его слова привело издание Alo .

Правоохранители задержали 56 нарушителей, их отправили под стражу. Их них 16 человек подозревают в совершении уголовных преступлений, 33 — в участии в погромах, а остальных — оскорблениях в адрес силовиков.

В ночь на 17 августа протестующие в Валево забросали петардами офис правящей партии и здание горадминистрации. Демонстранты вышли на улицы Лесковаца, Нови-Сада и Вране. В муниципалитете Нови-Београд полицейские применили слезоточивый газ.

Ранее протестующая оппозиция пыталась заживо сжечь сторонников правящей партии в Нови-Саде и перекрывала дороги в Белграде. В ночь на 14 августа пострадали свыше 60 человек. Президент Александр Вучич расценил происходящее как организованные атаки и пригрозил подстрекателям гражданской войны арестом.