Плевались кровью. Вучич сообщил о 64 пострадавших на протестах в Сербии

Президент Вучич: на протестах в Нови-Саде пострадали более 60 человек

По Сербии прошла волна протестов. В одном только городе Нови-Сад пострадали 64 человека, объявил на брифинге МВД президент Александр Вучич. Об этом сообщил сайт Blic .

«Благодаря мужеству значительной части полицейских, а также мужеству граждан, не пожелавших применять оружие и не желавших отвечать тем же, нам удалось избежать катастрофического сценария сегодня ночью. Только в здании СНС на бульваре Освобождения нам удалось насчитать 64 раненых, они буквально харкали кровью», — сказал он.

Беспорядки прошли в нескольких городах Сербии. Вучич сообщил, что в Нови-Саде на улицы вышли 1695 митингующих, в Белграде с пригородами — 3084 человека. Они громили здания правящей Сербской прогрессивной партии, питейные заведения и дома. Президент назвал это организованной атакой и пригрозил подстрекателям гражданской войны арестом в ближайшие сутки.

Протесты в Сербии с требованием досрочных парламентских выборов продолжаются несколько месяцев. В июле митингующие перекрыли бульвар у здания Белградского университета