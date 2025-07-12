Протестующая оппозиция перекрыла бульвар в центре Белграда

Протестующие сторонники оппозиции перекрыли крупнейший бульвар в центре Белграда, движение полностью остановлено. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На перекрестке у здания Белградского университета студенты и сторонники оппозиции вечером в субботу полностью перекрыли движение транспорта и трамваев. Митингующие свистят в свистки и выкрикивают лозунги, разворачивая плакаты. Дорожная полиция не препятствует протестующим, лишь перенаправляет машины.

Сербская полиция в ночь на субботу не задержала ни одного митингующего, студентам и сторонникам оппозиции выписали шесть административных штрафов.

В национальном собрании Сербии выразили мнение, что за протестами в Белграде могут стоять иностранные спецслужбы. Протесты в Сербии вспыхнули 28 июня, участники требуют освобождения всех задержанных на митинге и проведения досрочных выборов в парламент.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что ни в одной стране полиция не терпит такого давления каждый день, как в Сербии. Несмотря на измотанность полиции, она продолжает выполнять свои обязанности, передал слова Вучича RT.