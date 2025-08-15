Ползучий госпереворот. Кто стоит за митингами в Сербии?

Сербский лидер Александр Вучич обвинил протестующих в попытке заживо сжечь сторонников правящей партии в Нови-Саде. Митингующие разошлись на полную — забросили камнями полицейских и избивали их прутьями. Что на самом деле происходит в Сербии, разбирался 360.ru.

Что происходит в Сербии Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич заметил, что фундаментальных условий для протестов в Сербии нет. Нынешнее правительство страны сформировано на основе демократических выборов, законность которых никто не оспаривал. Митинги в стране — это попытка государственного переворота путем нагнетания насильственного уличного активизма. «Это ползучий государственный переворот. И это надо называть совершенно однозначно. <…> Он проплачивается из-за рубежа. Кто именно участвует, тут сложно сказать, не имея достаточно фактов, но понятно, что есть некие внешние силы, которые заинтересованы в дестабилизации Сербии и делают это сознательно и целенаправленно», — заявил он. Станкевич удивился странной нерешительности сербских властей. Он задался вопросом, почему люди, которые нападают на государственные учреждения и покушаются на жизнь правоохранителей, остаются безнаказанными.

Сербия — это не Украина Аналогию с украинской историей собеседник 360.ru проводить не стал. По его словам, на Украине существовали глубокие внутренние противоречия: с одной стороны — бандеровский экстремизм, приведший к Майдану, с другой — оказавшие сопротивление общины, которые отличались этнически и культурно. «Ничего подобного в Сербии нет. Природа конфликта другая. Это чистый государственный переворот, направленный против законной власти», — сказал Станкевич.

Ультиматумы Брюсселя Он отметил, что Вучич и его команда могут сдерживать реакцию на происходящее, потому что взяли курс на интеграцию в Евросоюз, из-за чего Брюссель может ставить им ультиматумы. «Не трогайте, дескать, этот государственный переворот, это, дескать, проявление „мирного протеста“. Но мирный протест уже пересек все мыслимые границы терпения. Мне кажется, здесь уже пора употребить нормальную, законную власть», — сказал политолог.

Будет ли в Сербии госпереворот и кому он выгоден В открытой силовой форме, предположил Станкевич, реальный государственный переворот в Сербии удастся вряд ли. Скорее, речь идет о планомерной дестабилизации — провоцировании незаконных действий властей и уличных столкновений, чтобы столкнуть разные группы населения. На этой волне организаторы могут добиться досрочных выборов и, используя внешнее финансирование, попытаться сменить власть. «Это не революция в стиле цветных революций, классических. Это такой двухходовый вариант с целью совершить переворот в формате управляемых извне выборов. Это создает дополнительную сложность, надо как-то все-таки ввести это в правовые рамки», — пояснил Станкевич.

По его мнению, события в Сербии выгодны для той силы, которая сейчас командует в Брюсселе. Речь идет о таких фигурах, как председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и ее ближайшая соратница Кая Каллас. Они располагают значительными ресурсами из фондов так называемого «европейского глубинного интернационала». Нельзя забывать и о фонде Сороса, который традиционно ищет новые страны для создания плацдармов дальнейшего влияния.

Как события в Сербии отразятся на России Станкевич отметил, что происходящее в Сербии не должно изменить теплые отношения страны с Россией. Истории государств слишком тесно переплетены. «Исторически такой угрозы нет, потому что наши отношения уходят в века. Этого никто не изменит. Это стало уже культурным кодом народа», — сказал он. При этом ситуативно на короткий период события могут негативно отразиться на российско-сербских взаимоотношениях. Особенно, если нынешний президент перед уходом не подготовит себе соответствующую замену, чтобы линия, в которую он вкладывался, сохранилась после него.