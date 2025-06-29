Демонстранты в Белграде призвали к уничтожению Сербии

Спикер Брнабич: протестующие в Белграде призвали к гражданской войне в Сербии

В Белграде участники протестов, по словам председателя Скупщины и экс-премьера Аны Брнабич, призвали к разжиганию гражданской войны в Сербии. Об этом она заявила в социальной сети Х .

«Митингующие свою акцию завершили не словами „Да здравствует Сербия!“. Они закончили ее жутким призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия», — написала Брнабич.

Она также обратила внимание на то, что хорватские СМИ поддержали сербских демонстрантов в своих публикациях.

Ранее студенты и оппозиционеры забросали полицейский кордон у президентской администрации петардами и другими предметами. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и дубинки, оттеснив толпу, после чего выставили оцепление. Вскоре демонстранты начали расходиться.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к жителям Белграда, собравшимся на акции протеста. Он пришел в Пионерский парк рядом с президентской администрацией и обратился к протестующим с призывом сохранять спокойствие. Глава государства подчеркнул, что власти не перестанут выполнять взятые обязательства.