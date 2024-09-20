Секретная служба США проверит удаленный пост Маска о покушении на Байдена

Bloomberg: в США проверяют поста Маска об отсутствии покушений на Байдена

Американская секретная служба проверит удаленную публикацию бизнесмена Илона Маска в социальной сети Х, в которой он удивился, что никто не совершает покушения на действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Секретная служба изучает публикацию Маска», — указали авторы материала.

Спецслужба планирует выяснить, представляет ли объект расследования опасность для охраняемых лиц. Журналисты подчеркнули, что угрозы главе Белого дома или вице-президенту Соединенных Штатов являются уголовным преступлением. Подробности расследования в материале не привели.

Маск отреагировал на второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которое произошло возле гольф-клуба во Флориде. Бизнесмен в соцсети Х задался вопросом, почему подобное не происходит с Байденом или Харрис. Белый дом осудил слова Маска. После бизнесмен заявил о всеобъемлющей цензуре в США.