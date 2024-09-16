Илон Маск удивился отсутствию покушений на демократов
Маск задался вопросом, почему никто не совершил покушение на демократов
Американский бизнесмен Илон Маск задался вопросом, почему никто не пытается совершить покушение на представителей Демократической партии США. Комментарий он оставил в своем аккаунте в социальной сети X.
Маск отреагировал на информацию о покушении на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа.
«И никто даже не пытается убить [президента США Джо] Байдена или Камалу (вице-президента США — прим. ред.)», — написал бизнесмен.
Как заметил Маск, несмотря на отсутствие покушений на Байдена, он в любом случае превратился в «ходячий труп».
О стрельбе в районе гольф-клуба Trump West Palm Beach стало известно в ночь на 16 сентября. Трамп заявил, что не пострадал и находится в безопасности. Он пошутил, что из-за стрельбы не смог закончить игру в гольф, чем очень огорчился.
По данным газеты New York Post, подозреваемым во втором покушении на Трампа оказался Райан Раут.