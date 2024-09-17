Белый дом осудил Маска за слова о покушении на Байдена и Харрис

Риторика предпринимателя Илона Маска о несовершенном покушении на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис является безответственной. Такое заявление сделал представитель Белого дома Эндрю Бейтс, его слова привело РИА «Новости».
«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной», — говорится в распространенном заявлении Белого дома.
Бейтс добавил, что в Америке нет места политическому насилию.
Ранее Маск в соцсети Х разместил комментарий, в котором удивился, почему никто не пытается убить Байдена или Харрис. Предприниматель высказал свое мнение на фоне повторного покушения на экс-президента Дональда Трампа около гольф-клуба во Флориде.
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