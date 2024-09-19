Бизнесмен Илон Маск заявил о всеобъемлющей цензуре в США. Об этом он написал на своей странице в соцсети X .

Своим мнением относительно цензуры в стране Маск поделился, ответив на пост одного из пользователей, отметившего, что происходящее сейчас в Калифорнии, может распространиться на все Штаты, если Камала Харрис одержит победу.

«Цензура в Америке повсюду», — заметил в ответ Макс.

Летом губернатор Калифорнии принял закон, разрешающий учебным заведениям самим регулировать гендерное самоопределение учеников.

Этот закон вызвал большой резонанс в штатах. Сам основатель Tesla и SpaceX после этого объявил о переводе офиса в Техас, а на бывшей штаб-квартире в Сан-Франциско оставил матерную надпись.

Ранее Маск предположил, что грядущие президентские выборы в США в случае победы кандидата от демократов станут последними настоящими выборами в истории страны.