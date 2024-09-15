На Трампа снова совершили покушение

Конгрессвумен Грин: Трампа снова пытались убить, чтобы помешать ему победить

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили еще одно покушение, но он «жив и здоров». Об этом политик написала в соцсети X .

«Президент Трамп жив и здоров после очередной попытки убийства! Слава Богу! Они пытаются его убить! Они сделают все, чтобы помешать ему победить», — заявила Грин.

Позднее сообщили, что стреляли не в Трампа. За пределами международного поля для гольфа Trump West Palm Beach два человека устроили перестрелку. Они целились друг в друга, написала газета New York Post.

Ранее The Washington Post опубликовала материал о том, что проведенное внутреннее расследование выявило грубые нарушения в организации безопасности Секретной службой США в Пенсильвании. В частности, агенты не приказывали местной полиции ограничить или закрыть доступ на крышу, куда проник снайпер, проигнорировав даже требования личной охраны Трампа.