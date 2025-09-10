Заявления Польши о принадлежности России сбитых дронов назвали бездоказательными

Власти Польши ничем не подтвердили свое заявление о том, что сбитые на границе беспилотники российские. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.

Он подчеркнул, что не ожидает от страны представления каких-либо доказательств из-за антироссийских настроений.

«Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено», — заявил Ордаш.

Дипломат напомнил, что в конце 2022 года во время прилета ракеты на территорию Польши власти сначала также утверждали, что снаряд российский, но после признали, что речь шла о боеприпасе украинского комплекса С-300.

«Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей, но, к сожалению, рассчитывать на то, что польские власти в их антироссийском угаре нас услышат, тоже не приходится», — добавил Ордаш.

После комментария агентству временного поверенного в делах России вызвали в польский МИД.

Системы противовоздушной обороны сбили в воздушном пространстве Польши несколько иностранных беспилотников в ночь на среду, 10 сентября. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что летательные аппараты принадлежали России.

Представитель польского МВД Каролина Галецкая уточнила, что всего на приграничной территории нашли обломки семи сбитых беспилотников и одной ракеты.