В Польше нашли семь упавших беспилотников и обломки ракеты

МВД Польши нашло семь упавших беспилотников и обломки ракеты. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Каролина Галецкая, ее слова привело РИА «Новости» .

Она не исключила, что позже появятся данные и о новых находках.

О нарушении воздушного пространства Польши утром заявил премьер-министр Дональд Туск, который созвал экстренное совещание в 08:00 утра (09:00 по московскому времени). Он объявил, что запросит консультации у НАТО в соответствии с Четвертой статьей Устава ООН. По словам главы правительства, в воздушное пространство вошли 19 беспилотников, из которых три удалось сбить.

Первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщал, что республика предупреждала Польшу и Литву об угрозе.