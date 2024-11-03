Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду проголосовала во втором туре выборов главы государства. Они подчеркнула, что отдала свой голос «за спасение страны, ее будущее, безопасность и мир», сообщило РИА «Новости» .

«Мы не позволим никому украсть наши голоса. Наша задача — построить эффективное государство, которое работало бы на людей», — сказала она.

В воскресенье, 3 ноября, проходит второй этап выборов главы государства в Молдавии. В первом туре, который прошел 20 октября, Санду получила 42,49% голосов, а Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор, — 25,95%. Он пообещал вернуть авиасообщение между республикой и Россией в случае победы.

Накануне ЦИК Молдавии сообщил об отстранении от работы нескольких членов избиркомов. Общественная организация Promo-LEX зафиксировали более 140 происшествий во втором туре выборов президента в Молдавии.