Стояногло пообещал вернуть авиасообщение между Молдовой и Россией в случае победы
Кандидат в президенты Молдавии Стояногло пообещал вернуть авиасообщение с РФ
Кандидат в президенты Молдавии от «Партии социалистов» гагаузец Александр Стояногло заявил, что в случае победы возобновит авиасообщение с Россией. Видеотрансляцию вели в социальных сетях.
«Авиарейсы с Москвой, Санкт-Петербургом, другими городами, в которых нуждаются наши граждане, обязательно должны быть возобновлены. Главное — обеспечить безопасность полетов», — сообщил Стояногло.
Политик заверил, что эта проблема будет решена.
Стояногло предложил действующему президенту Майе Санду подписать публичное соглашение, в котором она обязалась бы признать итоги выборов, если не сможет одержать победу. Он заявил, что не будет призывать своих сторонников на митинг в случае проигрыша.