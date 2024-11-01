Стояногло пообещал вернуть авиасообщение между Молдовой и Россией в случае победы

Кандидат в президенты Молдавии от «Партии социалистов» гагаузец Александр Стояногло заявил, что в случае победы возобновит авиасообщение с Россией. Видеотрансляцию вели в социальных сетях.

«Авиарейсы с Москвой, Санкт-Петербургом, другими городами, в которых нуждаются наши граждане, обязательно должны быть возобновлены. Главное — обеспечить безопасность полетов», — сообщил Стояногло.

Политик заверил, что эта проблема будет решена.

Стояногло предложил действующему президенту Майе Санду подписать публичное соглашение, в котором она обязалась бы признать итоги выборов, если не сможет одержать победу. Он заявил, что не будет призывать своих сторонников на митинг в случае проигрыша.