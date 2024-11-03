Более 140 происшествий зафиксировали на выборах президента Молдавии

Promo-LEX: на выборах в Молдавии зафиксировали 141 происшествие

Общественная организация Promo-LEX получила 141 сообщение о происшествиях во втором туре выборов президента в Молдавии. Об этом на брифинге сообщил руководитель ассоциации Николай Панфил, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Наша команда обработала 141 дело со статусом инцидента, из которых в настоящий релиз вошли 109 подтвержденных случаев», — сказал он.

С техническими проблемами при регистрации избирателей связали 51 случай, еще 25 происшествий касаются повреждения и взлома урны или отсутствия пломб.

Promo-LEX в день выборов делегировала по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Также организация задействовала 89 мобильных групп.

По состоянию на 11:30, явка на выборах главы государства составила 14%, сообщил ЦИК Молдавии. На тот момент участниками голосования стали более 405 тысяч избирателей.