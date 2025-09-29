Журналист Фази: ЕС и НАТО используют Санду на выборах в Молдавии

Продвигая сторонников президента Майи Санду в Молдавии, Запад рассчитывает отвернуть страну от России. Обозреватель британского сайта UnHerd Томас Фази заявил об этом в соцсети X .

Он напомнил, что именно принуждение к выбору между Россией и Западом уничтожило Украину. По мнению Фази, та же участь ожидает Молдавию под руководством нынешнего президента.

«Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как Санду», — сказал журналист.

В Молдавии прошли досрочные парламентские выборы. По итогам подсчета 99,95% бюллетеней лидировал оппозиционный «Патриотический избирательный блок» с 49,55%, правящая прозападная партия «Действие и солидарность» набрала 44,13%. Санду допустила аннулирование результатов. Бывший президент республики и лидер патриотического блока Игорь Додон напомнил, что аналогичным образом поступили в Румынии.