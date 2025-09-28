«Как в Румынии». Додон раскрыл планы властей Молдавии по отмене итогов выборов

Власти Молдавии разработали план по отмене результатов выборов в парламент, если они их не устроят. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил бывший президент республики и лидер патриотического блока Игорь Додон.

Он пояснил, что за основу взяли румынский сценарий, где победившего на президентских выборах кандидата признали нелегитимным через суд.

«Я призываю завтра в 12:00 всех выйти перед парламентом для защиты нашей победы», — заявил Додон

Политик добавил, что оппозиция не допустит аннулирования волеизъявления граждан.

Парламентские выборы в Молдавии проходят в воскресенье, 28 сентября. Участниками стали 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Все они вступили в борьбу за 101 мандат.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что результаты выборов в парламент аннулируют, если появятся доказательства вмешательства в избирательный процесс.

Она подчеркнула, что окончательное решение останется за компетентными органами и Центральной избирательной комиссией.