Лидеры Евросоюза просчитались, сделав ставку на Украину. Теперь они вынуждены нападать друг на друга, чтобы оправдать потраченные ресурсы, сообщило издание The European Conservative .

По мнению автора статьи, ЕС экономически ослаб, как никогда, и это ухудшило его переговорные позиции. Проблема усугубилась до такой степени, что либеральному руководству придется решить, стоит ли жертвовать будущим всего объединения ради продолжения конфликта на Украине, то есть за его пределами.

«Самолюбие ЕС лопнуло — а это болезненно, ведь никому не нравится признавать ослабление своего положения», — заявил журналист.

В поведении главы евродипломатии Каи Каллас, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и члена Европарламента Манфреда Вебера появились признаки того, что лидеры ЕС готовы пойти на этот шаг, поставить все на победу в украинском конфликте в ущерб другим вопросам. Вместо того, чтобы усомниться в позиции Украины по блокировке нефтепровода «Дружба», они обрушились на Венгрию за вето на кредит в 90 миллиардов евро.

Ранее Каллас выдвинула ультиматум в адрес России, потребовав вывести войска с занятых территорий. В ответ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан припомнил ей неудачный опыт Наполеона и Адольфа Гитлера.