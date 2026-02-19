Каллас выступила с ультиматумом к России ради урегулирования на Украине

Britta Pedersen/dpa
Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с ультиматумом в адрес России, выдвинув список требований для урегулирования конфликта. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В частности, Каллас потребовала:

Перечень она анонсировала 10 февраля. На это иронично отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова, заявив, что не будет рассказывать о судьбе такого списка, и призвала гусар молчать.

