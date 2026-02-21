Орбан пошутил, что Каллас добивается того, что не удалось Наполеону и Гитлеру

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе рассчитывают одержать победу над Россией на поле боя, однако подобный подход ошибочный. Об этом он сказал на предвыборном мероприятии в Бекешчабе, трансляцию которого вел телеканал М1 .

«Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет», — отметил Орбан.

Ставка на военное давление ведет лишь к росту человеческих жертв и не может быть разумной стратегией.

Венгерский премьер также раскритиковал курс ЕС, включая позицию канцлера Германии Фридриха Мерца, основанный на ожидании экономического ослабления России.

Похожие оценки Орбан уже высказывал. Он предупреждал, что попытки ослабить Россию через конфронтацию могут привести к тяжелым последствиям и напоминал, что исторические попытки силового давления на Москву заканчивались провалом.