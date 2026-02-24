Зеленский сравнил Орбана с Путиным и Лукашенко

Зеленский: Орбан станет союзником Путина и Лукашенко, если не одобрит кредит ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан станет союзником Владимира Путина и Александра Лукашенко, если не одобрит кредит Евросоюза Украине на 90 миллиардов евро. Об этом немецкому телеканалу ARD заявил Владимир Зеленский.

«Если Орбан заблокирует 90 миллиардов евро, предназначенных для нас, то поставит себя на один уровень с Путиным и Лукашенко», — сказал он.

По мнению главы киевского режима, в конечном итоге венгерский премьер якобы откажется от своего решения из-за нежелания превращаться в союзника России в представлении других стран.

Ранее Венгрия заблокировала выделение кредита ЕС Украине. Также Орбан пригрозил Зеленскому прекращением поставок электроэнергии, если украинцы не восстановят транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, у Венгрии есть чем ответить на попытки шантажа Украины.