Еврокомиссия призвала Зеленского ускорить ремонт нефтепровода «Дружба»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на Украину обсудила с главой киевского режима Владимиром Зеленским ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба». Об этом сообщила на брифинге официальный представитель органа Паула Пинью.

«[Фон дер Ляйен] просила ускорить ремонт и спрашивала о сроках восстановления поставок», — уточнила она.

При этом сам Зеленский заявил, что отремонтировать нефтепровод быстро не получится. Его слова привело агентство Reuters.

Поставка нефти приостановилась в конце января. Премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвиняют Украину в намеренном затягивании ремонта, чтобы шантажировать вступлением в Евросоюз.

При этом накануне Великобритания до 14 октября 2027 года вывела нефтепровод из-под санкций.