Самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем в субботу

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря в субботу, 12 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По данным собеседника агентства, борт барражирует в южной части акватории, двигаясь с запада на восток и обратно. Это второй подобный полет с начала месяца. Обычно самолет вылетает по будням, поэтому его работа в выходной — редкость.

Bombardier Artemis II стартовал с базы в румынской Констанце. На нейтральные воды он вышел через контрольную точку BINBI. Высота полета — около 9,5 километра, в воздушное пространство прибрежных государств борт не заходит.

В четверг, 10 сентября, этот же разведчик провел над Черным морем более шести часов. В начале сентября самолет НАТО заметили в районе Калининградской области дважды. Летом он установил рекорд, пробыв в небе над акваторией свыше девяти часов.