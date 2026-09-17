Пролетавший над Россией британский джет сел в Китае

Бизнес-джет из Британии, который заходил в воздушное пространство России, приземлился в Китае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

Борт Gulfstream G650ER отправился из аэропорта Лутон и пролетел над территорией нашей страны. Позднее самолет увидели над Монголией.

Судно стало снижаться, оказавшись над Китаем, и в 04:53 по московскому времени оно приземлилось в международном аэропорту округа Чанша Хуанхуа.

Недавно самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем. Борт барражировал в южной части акватории, двигаясь с запада на восток и обратно. Высота полета — около 9,5 километра, в воздушное пространство прибрежных государств борт не заходит.