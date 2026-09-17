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    Пролетавший над Россией британский джет сел в Китае

    Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/
    Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

    Бизнес-джет из Британии, который заходил в воздушное пространство России, приземлился в Китае. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на полетные данные.

    Борт Gulfstream G650ER отправился из аэропорта Лутон и пролетел над территорией нашей страны. Позднее самолет увидели над Монголией.

    Судно стало снижаться, оказавшись над Китаем, и в 04:53 по московскому времени оно приземлилось в международном аэропорту округа Чанша Хуанхуа.

    Недавно самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем. Борт барражировал в южной части акватории, двигаясь с запада на восток и обратно. Высота полета — около 9,5 километра, в воздушное пространство прибрежных государств борт не заходит.