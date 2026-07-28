Беспилотник НАТО заметили над акваторией Черного моря

Беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 провел разведывательный полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на анализ авиаданных.

По словам собеседника агентства, беспилотник вылетел с итальянской военной базы Сигонелла, расположенной на Сицилии. Затем аппарат взял курс с запада на восток и продолжил полет над нейтральными водами Черного моря.

БПЛА управляли Военно-воздушные силы Италии. Аппарат находился на высоте более 16 километров и не входил в воздушное пространство прибрежных государств, за исключением Болгарии.

РИА «Новости» добавило, что беспилотник включил транспондер около 21:55 по московскому времени, когда уже находился над водой. После этого он продолжил движение на восток, следуя параллельно побережью Крыма.

До этого самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II дважды пролетел над нейтральными водами Черного моря.