Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил рекордный по длительности полет над акваторией Черного моря. Эту информацию передал ТАСС источник в европейских органах управления воздушным движением.

Этот борт базируется в Румынии, аэродром находится в городе Констанца. Bombardier Artemis II поднялся на миссию примерно в девять утра.

Затем разведчик приступил к патрулированию над международными водами в южной части Черного моря. Самолет двигался с запада на восток, а затем возвращался.

Обычно подобные миссии продолжаются не более трех часов. За это время военный борт успевает сделать три круга максимум. На сей раз разведчик НАТО вернулся на базу базирования только около шести вечера, не совершив ни одной дозаправки в воздухе.

Все девять часов Bombardier Artemis II провел в нейтральном воздушном пространстве. Это первый разведывательный полет авиации НАТО над Черноморским регионом с начала месяца.

Bombardier Artemis II — экспериментальный разведывательный самолет Сухопутных войск США на базе бизнес-джета Challenger 650. Он оснащен глубокой системой радиоэлектронной разведки и радиолокационного сканирования, что позволяет отслеживать передвижение техники и работу систем ПВО на расстоянии сотен километров.

До августовской рекордной миссии борт этого типа последний раз видели в небе у российских границ в Черноморском регионе в конце июля 2026 года.