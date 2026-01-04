Самолет с Мадуро на борту приземлился в Нью-Йорке

Военный самолет, на борту которого, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился в штате Нью-Йорк. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Самолет приземлился в аэропорту Стюарт. По данным РИА «Новости», борт Boeing 757-223 взлетел с военной базы Гуантанамо. При этом данные по его регистрационному номеру отсутствовали.

Венесуэльского лидера и его супругу Силию Флорес задержали бойцы элитного подразделения спецназа «Дельта» при поддержке группы агентов ФБР. Они ворвались в их спальню посреди ночи.

Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что чету Мадуро обвинили в наркотерроризме в суде Нью-Йорка.

Американцы провели антивоенный митинг в поддержку Венесуэлы в Нью-Йорке. МИД России призвал Вашингтон освободить Мадуро и его жену, напомнив, что он является законно избранным президентом суверенной страны.