Американцы вышли на митинги против операции в Венесуэле

В Нью-Йорке прошел антивоенный митинг в поддержку Венесуэлы. Сотни человек собрались на Таймс-сквер с призывом остановить операцию, сообщил телеканал PIX11 .

Призыв выйти на улицы появился в соцсетях общественных инициатив The People`s forum. Общий сбор назначили на 14:00 по местному времени возле 43-й улицы и Бродвея на Таймс-сквер.

«Это может стать началом очередной войны, основанной исключительно на лжи. Более 70% населения Соединенных Штатов выступают против новой войны — наши государственные средства должны использоваться для нужд людей», — заявили активисты.

К митингу присоединились сотни человек. Они развернули плакаты с призывом остановить бомбардировки Венесуэлы.

В этот же день антивоенная акция протеста прошла у здания Капитолия штата Южная Каролина в городе Колумбия, где заседает двухпалатная Генассамблея, сообщил телеканал ABC News 4. Организаторы сообщили, что подобные демонстрации пройдут и в других городах США.

Американские военные схватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, чтобы предать суду в Нью-Йорке. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна останется под контролем Штатов, пока не произойдет переход власти.