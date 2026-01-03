США обвинили Мадуро и его жену в наркотерроризме

США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене обвинения в суде Нью-Йорка по статье о наркотерроризме. Об этом в социальной сети X сообщила генпрокурор Памела Бонди.

«Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес обвинили в суде Южного округа Нью-Йорка. Мадуро обвиняется в заговоре с целью импорта кокаина, заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью владения автоматическим оружием и разрушительными устройствами против США», — сказала она.

Бонди подчеркнула, что скоро супруги столкнутся с правосудием на американской земле.

«От имени Министерства юстиции США хотела бы поблагодарить президента Трампа за смелость потребовать привлечения к ответственности от имени американского народа. Выразить благодарность храбрым военным, которые провели невероятную и успешную операцию по задержанию этих двух предполагаемых международных наркоторговцев», — добавила генпрокурор США.

Ранее МИД России призвал США объяснить задержание Мадуро.