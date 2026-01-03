Николаса Мадуро и его жену во время задержания вытащили из спальни
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес во время задержания вытащили из спальни. Подробности сообщил телеканал CNN.
Операцию по задержанию Мадуро проводило элитное подразделение спецназа «Дельта» при поддержке группы агентов ФБР. Президентскую чету застали врасплох посреди ночи. Президента и первую леди Венесуэлы переправили в США на самолете.
По информации телеканала, штурм прошел без потерь с американской стороны, погибших нет. Несколько бойцов спецназа получили ранения.
Процесс по делу Мадуро пройдет в Федеральном суде Манхэттена. Президенту Венесуэлы выдвинули обвинения по четырем пунктам, ему грозит до четырех пожизненных сроков.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал действия США в Венесуэле чрезвычайно опасным прецедентом. Задержание Мадуро он посчитал захватом и нарушением суверенитета Венесуэлы.