Николаса Мадуро и его жену во время задержания вытащили из спальни

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес во время задержания вытащили из спальни. Подробности сообщил телеканал CNN .

Операцию по задержанию Мадуро проводило элитное подразделение спецназа «Дельта» при поддержке группы агентов ФБР. Президентскую чету застали врасплох посреди ночи. Президента и первую леди Венесуэлы переправили в США на самолете.

По информации телеканала, штурм прошел без потерь с американской стороны, погибших нет. Несколько бойцов спецназа получили ранения.

Процесс по делу Мадуро пройдет в Федеральном суде Манхэттена. Президенту Венесуэлы выдвинули обвинения по четырем пунктам, ему грозит до четырех пожизненных сроков.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал действия США в Венесуэле чрезвычайно опасным прецедентом. Задержание Мадуро он посчитал захватом и нарушением суверенитета Венесуэлы.