Россия призвала США освободить Мадуро

Соединенные Штаты должны освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. С таким призывом выступил российский МИД .

«Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога», — указали в министерстве.

В МИД обратились к США с просьбой пересмотреть занимаемую позицию и указали на то, что Мадуро — законно избранный президент суверенной страны.

Россия, отмечали в министерстве, будет и впредь поддерживать курс боливарианского правительства.

Американские военные 3 января нанесли удары по столице Венесуэлы. Позже атаку назвали прикрытием для операции по задержанию Мадуро. Его вывезли из страны и доставят в США. Президенту Венесуэлы и его жене уже предъявили обвинения, по которым Мадуро грозит несколько пожизненных сроков.