Россия призвала США освободить Мадуро
Соединенные Штаты должны освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. С таким призывом выступил российский МИД.
«Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога», — указали в министерстве.
В МИД обратились к США с просьбой пересмотреть занимаемую позицию и указали на то, что Мадуро — законно избранный президент суверенной страны.
Россия, отмечали в министерстве, будет и впредь поддерживать курс боливарианского правительства.
Американские военные 3 января нанесли удары по столице Венесуэлы. Позже атаку назвали прикрытием для операции по задержанию Мадуро. Его вывезли из страны и доставят в США. Президенту Венесуэлы и его жене уже предъявили обвинения, по которым Мадуро грозит несколько пожизненных сроков.