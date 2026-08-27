Пятеро россиян, среди которых ребенок, пострадали в результате ДТП в Анталье

Пятеро россиян, среди которых один ребенок, пострадали в аэропорту Антальи в результате ДТП. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба генерального консульства России в Анталье.

«По данным служб аэропорта, в ходе инцидента пострадали пятеро россиян, среди которых один ребенок 2023 года рождения», — заявили в генконсульстве.

Всех пострадавших отправили в госпиталь, врачи не нашли у них серьезных повреждений, состояние пациентов оценили как стабильное. Характер травм — ушибы.

Генконсульство отслеживает развитие ситуации, поддерживает постоянный контакт с лечебным учреждением и страховщиками, а также готово предоставить россиянам необходимое консульское содействие.

Ранее автобус с российскими туристами попал в аварию во Вьетнаме. В результате ЧП погиб один россиянин, еще двое пострадали.