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    В Гималаях сошла лавина, не менее 15 человек погибли

    Фото: 360.ru

    Число погибших в результате схода лавины в Гималаях возросло до 15. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

    Лавина сошла на базовый туристический лагерь на высоте 4,9 тысячи метров в районе вершины Химлунг-Химал 27 сентября. Находившиеся там люди готовились к приему туристов.

    Восемь тел спасатели нашли 1 октября, еще семерых погибших обнаружили ранее. Один человек числится пропавшим без вести.

    Руководитель спасательной группы Пасанг Каджи Шерпа, горный гид IFMGA, отметил, что операция продолжается в чрезвычайно сложных условиях.

    Десять человек, спасенных в районе лагеря, эвакуировали на вертолетах. Погибшие и пострадавшие готовили лагерь к приему туристов.

    Гид международной экспедиции Дмитрий Ермаков 23 сентября сообщил, что большинство экспедиционных команд решили завершить восхождения на гору Манаслу в Гималаях из-за сильных снегопадов и высокой лавинной опасности. По его словам, практически все местные операторы прекратили работу на горе.

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