Тело россиянки нашли в квартире в Сербии, ее знакомого допросили

Мертвую девушку первыми нашли врачи. Кто вызвал их на место происшествия, неизвестно. Медики вызвали полицию. Правоохранители осмотрели останки россиянки и увидели кровоподтеки на ее лице и руках.

Хозяин жилья тоже россиянин. Предположительно, женщина пришла к нему в гости. Мужчину задержали для допроса. С ним провели беседу и отпустили. Обвинения ему не предъявляли.

Высшая прокуратура Белграда направила тело на вскрытие в Институт судебной медицины. Эксперты должны выяснить, от чего именно скончалась девушка.

Это уже вторая с лета смерть россиянки в Белграде. В августе в Сербии убили 28-летнюю петербурженку. Местная полиция заподозрила в преступлении гражданина Турции. Его арестовали.