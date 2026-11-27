Россиянку нашли бездыханной в квартире приятеля в Белграде
Тело россиянки нашли в квартире в Сербии, ее знакомого допросили
В квартире дома белградского района Вождовац обнаружили тело 32-летней гражданки России. О деталях происшествия сообщило местное издание Novosti.
Мертвую девушку первыми нашли врачи. Кто вызвал их на место происшествия, неизвестно. Медики вызвали полицию. Правоохранители осмотрели останки россиянки и увидели кровоподтеки на ее лице и руках.
Хозяин жилья тоже россиянин. Предположительно, женщина пришла к нему в гости. Мужчину задержали для допроса. С ним провели беседу и отпустили. Обвинения ему не предъявляли.
Высшая прокуратура Белграда направила тело на вскрытие в Институт судебной медицины. Эксперты должны выяснить, от чего именно скончалась девушка.
Это уже вторая с лета смерть россиянки в Белграде. В августе в Сербии убили 28-летнюю петербурженку. Местная полиция заподозрила в преступлении гражданина Турции. Его арестовали.