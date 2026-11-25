Мужчина, убитый 15-летним подростком в Салавате, не знал школьника и не конфликтовал с ним. Об этом в беседе с 360.ru заявил брат погибшего.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, юного нападавшего задержали полицейские. Суд принял решение об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас с фигурантом проводят первоначальные следственные действия, а также назначили ряд экспертиз.

По данным следствия , ЧП случилось в кафе на бульваре Космонавтов. Подросток ударил 32-летнего мужчину молотком по голове. Пострадавший скончался в уфимской больнице.

Брат погибшего рассказал в беседе с 360.ru, что его родственник зашел в кафе после ночной смены. На тот момент там уже находились двое подростков. Он сделал заказ и опустил голову, смотря в телефон. Нападение случилось, когда повар отошел готовить шаурму.

«Не было никакого конфликта. <… > Он этих подростков знать не знал. Один из них напал с молотком. Голова внизу же у него, получается. Удар нанес один, но смертельный», — рассказал собеседник 360.ru.

По его словам, врачи боролись за жизнь пострадавшего семь дней. Однако травмы оказались слишком серьезными. Брат погибшего предположил, что мотивом для убийства могла стать национальная неприязнь. У мужчины остались трое маленьких детей. В семье он был единственный кормилец.