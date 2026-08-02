Подозреваемого в убийстве россиянки в Белграде арестовали на 30 суток

Проходящего подозреваемым по делу об убийстве 28-летней жительницы Санкт-Петербурга Людмилы Турковой гражданина Турции арестовали на 30 суток. Об этом сообщило агентство Tanjug со ссылкой на пресс-службу суда Белграда.

Ходатайство на арест подали прокуроры, заявившие, что иностранец может сбежать из Сербии или надавить на свидетелей.

Из материалов уголовного дела, с которым ознакомилось издание Index, следует, что подозреваемый заманил девушку в квартиру около 05:30 26 июля, где задушил предметом одежды.

После он вынес тело в чемодане и выбросил в канал Визель в поселке Падинска-Скела недалеко от Белграда. Багаж с останками девушки нашел полицейский пес в ходе объявленной поисковой операции.

Подозреваемого задержали в аэропорту имени Николы Теслы при попытке вылететь из Сербии.